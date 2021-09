Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Erbacher Triathlon und Deutsche Polizeimeisterschaften

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss am Sonntag rund um Erbach gerechnet werden.

Ulm (ots)

Am 12. September findet zum 25. Mal der Erbacher Triathlon statt. In diesem Jahr werden Polizeitriathleten aus ganz Deutschland am Start sein, denn diese Veranstaltung ist gleichzeitig Austragungsort der Deutschen Polizeimeisterschaften, die alle zwei Jahre stattfinden. Neben dem amtierenden Deutschen Polizeimeister, Michael Ager (Bayern), und der amtierenden Deutschen Polizeimeisterin im Triathlon, Stephanie Weiß (Hessen), die gleichzeitig auch amtierende Europäische Polizeimeisterin ist, werden auch Spitzensportler erwartet, die international Rang und Namen haben: Lina Völker und Fabian Reuter, die bei Wettkämpfen der internationalen und europäischen Triathlonunion an den Start gehen, werden auch in Erbach zu sehen sein.

Bereits um 9 Uhr werden die Polizeitriathletinnen und -athleten starten, gefolgt von den Teilnehmenden über die olympische Distanz und der ALB-GOLD-Triathlonliga. Zum Schluss gehen die Sportler über den Volkstriathlon an den Start.

Mit der Sportveranstaltung sind wieder kurzfristige Sperrungen auf den Straßen der Region verbunden: Die Radstrecken werden von etwa 08:30 Uhr bis gegen 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Strecke führt vom Erbacher Donauwinkel-Stadion über die Heinrich-Hammer-Straße im Gewerbegebiet, weiter nach Donaustetten, Dellmensingen, Stetten, Hüttisheim und Humlangen. Ab dort führt die olympische Distanz weiter über Staig-Altheim, Weinstetten, Staig, Schnürpflingen und von dort aus wieder zurück über Staig, Weinstetten, Altheim, Humlangen, Dellmensingen, Donaustetten nach Erbach. Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Polizei und Veranstalter rechnen damit, dass die Sperrungen spätestens um 13 Uhr wieder aufgehoben sind. Einen Umweg müssen auch Radler, die von Erbach über den Donauradwanderweg, entlang der Stauseen, nach Donaurieden und Ersingen fahren wollen, in Kauf nehmen. Der Weg vom Donauwinkel-Stadion über die WLZ ist bis zum Stausee bleibt den Läufern vorbehalten. Die Zufahrt für Anlieger wird immer wieder je nach Stand der Veranstaltung ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.erbacher-triathlon.de.

