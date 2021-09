Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet und genötigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fiel am Mittwochmorgen (22.09.2021) durch seine aggressive Fahrweise in der Stuttgarter Straße auf. Eine 27 Jahre alte Frau fuhr gegen 07.35 Uhr mit ihrem Auto die Stuttgarter Straße entlang stadteinwärts, als ein Fahrer in einem schwarzen Vito der Frau offenbar mehrfach dicht auffuhr und die Lichthupe betätigte. Im weiteren Verlauf überholte er die 27-Jährige so, dass mutmaßlich entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Er soll ihr zudem mehrfach den Mittelfinger gezeigt und sie verbal beleidigt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

