POL-HA: Muldenkipper in Dahl wieder aufgefunden

Hagen (ots)

Gestern (31.03.2021, 08.11 Uhr) wurde von dem Diebstahl eines Muldenkippers in Dahl berichtet. Ebenfalls gestern, gegen 15.50 Uhr, hat eine aufmerksame Spaziergängerin das Fahrzeug in der Straße In der Asmecke stehen sehen und den Eigentümer darüber informiert. Dieser konnte den unbeschädigten Muldenkipper anschließend auf seinen Anhänger laden und zurück zu seiner Firma fahren. (sen)

