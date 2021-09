Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (22.09.2021) in der Egelhaafstraße einen Motorroller gestohlen. Der 25-jährige Besitzer des Rollers stellte ihn am Morgen gegen 08.00 Uhr an der S-Bahnunterführung ab. Gegen 16.00 Uhr bemerkte er, dass der schwarze Roller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 315 YFN nicht mehr da stand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

