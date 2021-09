Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus - 53-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ist in der Nacht zum Donnerstag (23.09.2021) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Boslerstraße ein Brand ausgebrochen. Der 53 Jahre alte Mieter ist dabei schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Rauchmelder gegen 00.15 Uhr den 57-jährigen Bruder des Verletzten geweckt haben, der dann die offenen Flammen in dessen Zimmer feststellte. Ihm gelang es, das Feuer zu löschen, bevor er den Notruf alarmierte. Rettungskräfte versorgten den 53-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Brandursache dauern an. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

