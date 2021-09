Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffito am U-Halt Waldau angebracht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (18.09.2021) ein Graffito an der Stadtbahnhaltestelle Waldau angebracht und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Ein unbekannter Passant kontaktierte gegen Mitternacht einen vorbeifahrenden Stadtbahnfahrer und teilte ihm mit, dass in eben diesem Moment mehrere Jugendliche ein Graffito anbringen würden. Der Bahnfahrer alarmierte daraufhin über seine Leitstelle die Polizei. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen nach der mutmaßlichen jugendlichen Tätergruppierung verliefen ohne Erfolg. Da der Passant sich bereits vor dem Eintreffen der Beamten vom Tatort entfernt hatte, konnte keine weitere Beschreibung der Täter erhoben werden. Zeugen, insbesondere der unbekannte Passant, werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

