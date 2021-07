Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Firmeneinbruch; Zusammenhang mit Einbruch in der "Breiten Seite" wird geprüft; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Firma in der Straße "Am Leitzelbach" im Ortsteil Dühren eingebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Interessant für die Ermittler ist jedoch der Umstand, dass in einer Lagerhalle ein Gabelstapler benutzt wurde, um ein Tor aufzubrechen. Kratzspurenspuren an diesem Tor waren zu erkennen.

Weshalb die Täter von der weiteren Tatbegehung absahen, ist nicht bekannt.

Ob die Tat im Zusammenhang mit einem Firmeneinbruch in der Straße "Breite Seite" steht, bei dem in der Nacht zum Sonntag 84 Paletten Kupferrollen mit einem Gewicht von rund 25 Tonnen und einem Wert von über 150.000.- Euro entwendet wurden und ein Gabelstapler eine rolle spielte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder den Tätern geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

