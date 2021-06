Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hildesheim (ots)

Harsum/Borsum - (jb) Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag gg. 13:57 Uhr in Borsum. Ein bislang Unbekannter in einem schwarzen Golf fuhr nach Zeugenangaben mit erhöhter Geschwindigkeit die Schillerstraße in Richtung Hönnersumer Str. um dort nach rechts in Richtung Hönnersum abzubiegen. Ein 33-jähriger Algermissener, der gerade an der Kreuzung aus der Gegenrichtung kam, um weiter in Richtung Borsum zu fahren, befürchtete, dass der Golf-Fahrer aufgrund der hohen Geschwindigkeit ihm in die linke Fahrzeugseite fährt. Aus Reflex fuhr er geradeaus weiter, um eine Kollision mit dem Golf zu vermeiden. Hierbei kollidiert er mit einem an der Kreuzung Südring/Schillerstraße stehenden Omnibus. Der Golf-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Opel-Fahrer am Kopf und wurde zwecks weiterer Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf 5400 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Golf-Fahrer nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell