Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung an Bushaltestelle in Obervellmar

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Zeugen einer Auseinandersetzung, zu der es am gestrigen Mittwochmorgen an einer Bushaltestelle am Bahnhof Obervellmar zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer vierköpfigen Gruppe kam, suchen sie Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Unbekannte dort einen Zwölfjährigen aus dem Landkreis Kassel angesprochen, nachdem er auf den Boden gespuckt hatte. Anschließend entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Mann vor dem Kind und seinen drei Freunden ein Klappmesser gezückt und den Zwölfjährigen damit bedroht haben soll. Daraufhin wurde der Unbekannte aus der Gruppe heraus zu Boden geschubst, die sich dann in Sicherheit flüchtete und davonlief.

Wie der zwölfjährige Junge, das 14-jährige Mädchen und die zwei 19-Jährigen später der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Nord schilderten, war es gegen 11:15 Uhr zu dem Streit mit dem Unbekannten an der Haltestelle in der Bahnhofstraße gekommen. Von dem Täter, gegen den nun wegen Bedrohung ermittelt wird, liegt folgende Beschreibung vor:

- 50 bis 55 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, graue Haare, Sonnenbrille, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug eine dunkle Winterjacke, eine dunkle "Adidas" Jogginghose mit roten Streifen an den Beinen, schwarze Halbschuhe und einen blauen Rucksack.

Zeugen beobachteten, dass der Mann anschließend aufgestanden und in Richtung Harleshäuser Straße weggegangen war. Ob er möglicherweise verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung oder der Bedrohung geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell