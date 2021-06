Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Heinigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 28.06.2021, gegen 16:00 Uhr, hielten verkehrsbedingt ein 20-Jähriger, ein 19-Jähriger und eine 29-Jährige hintereinander auf der Heinigstraße Richtung Saarlandstraße an. Der hinter ihnen fahrende 47-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf das Auto der 29-Jährigen auf. Dadurch wurde ihr Auto auf das Auto des 19-Jährigen und dieses auf das Auto des 20-Jährigen geschoben. An allen vier Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Das Auto des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell