POL-WHV: Verkehrsunfallflucht nach Kollision zwischen Radfahrern in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.05.2021, um 15:50 Uhr, kam es in der Werftstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Pedelec-Fahrer aus Wilhelmshaven und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wechselte vom Gehweg auf die Fahrbahn und stieß hierbei mit dem in gleicher Richtung fahrenden 59-Jährigen zusammen. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht; am Pedelec entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

