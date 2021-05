Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl aus Kiosk in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Besonders dreist gingen Ladendiebe am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, in einem Kiosk in der Rheinstraße vor. Als die Geschäftsinhaberin kurzzeitig einen Nebenraum betrat, hielten bislang unbekannte Täter die Verbindungstür zu, während sie sich an der Auslage zu schaffen machten. Die Geschäftsinhaberin konnte das Gebäude durch eine Hintertür verlassen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell