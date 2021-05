Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Lkw kommt von Fahrbahn ab

Wangerland (ots)

Am Montagmittag befuhr ein 28-jähriger Lkw-Fahrer die L808 in Richtung Carolinensiel, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der mit Sand beladene Lkw geriet zunächst in Schräglage; aufgrund der stark aufgeweichten Rasenfläche neben der Fahrbahn kippte er schließlich vollständig auf die rechte Fahrzeugseite. Am Lkw und der an der Rasenfläche entstanden Sachschäden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell