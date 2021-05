Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Pkw-Fahrerin flüchtet nach Kollision auf Parkplatz

Sande (ots)

Am Montag, dem 17.05.2021, gegen 16:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Sande, Am Markt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Pkw-Fahrerinnen parkten zeitgleich aus, wobei sich die beiden Pkw leicht touchierten. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin eines Pkw VW von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04422 999750 mit der Polizei Sande in Verbindung zu setzen.

