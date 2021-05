Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 17-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, gegen 16:10 Uhr, kam es vor einem Baustellenbereich in der Güterstraße zu einer Kollision zwischen einem 26-Jährigen Radladerfahrer aus dem Landkreis Wittmund und einem 17-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Sande. Hierbei stürzte der 17-Jährige und verletzte sich leicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell