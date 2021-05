Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Geräteschuppen in Wilhelmshaven - Diebe entwenden Werkzeug

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 16.05.2021, 16:30 Uhr, bis Montag, den 17.05.2021, 04:30 Uhr, drangen bislang unbekannter Täter in einen verschlossenen Geräteschuppen in der Max-Pechstein-Straße ein und entwenden einen Akkuschrauber inklusive Zubehör. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

