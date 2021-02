Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Süd - LKW übersehen

A65/AS LD-Süd (ots)

Gegen 10.50 Uhr (08.02.2021) fuhren zwei Autofahrerinnen bei der AS LD-Süd - Fahrtrichtung KA - auf die A 65 auf, während ein 54-Jahre alter LKW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A65 befuhr. Beim Einfädeln übersah die vorausfahrende Autofahrerin den LKW, erschrak und bremste ihren PKW ab. Auch die folgende 32-jährige Autofahrerin konnte zwar rechtzeitig abbremsen, wurde allerdings vom vorfahrtsberechtigten LKW erfasst und im Heckbereich beschädigt. Sie erlitt durch den Zusammenstoß ein Hals-Wirbel-Schleuder-Trauma und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Sowohl am LKW als auch am Fahrzeug der 32-Jährigen entstand Sachschaden im Gesamtwert von 12.000 Euro. Infolge der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme war die A 65 für 45 Minuten nur halbseitig befahrbar. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen.

