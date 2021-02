Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - zu schnell und Drogen konsumiert

Germersheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein Autofahrer zwischen Germersheim und Lingenfeld in den Fokus der Polizei. Bei erlaubten 70 km/h war er zeitweise deutlich zu schnell unterwegs, weshalb er in Lingenfeld kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 56-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle sind die Folge.

