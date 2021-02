Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Edesheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Tank- und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße (Ost)" musste gestern Abend (07.02.2021, 20.30 Uhr) ein 46 Jahre alter Fernfahrer in den Alkotest pusten, weil er eine Alkoholfahne hatte. Wegen dem Ergebnis in Höhe von 1,67 Promille wurden Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel bis zur Nüchternheit sichergestellt. Erst am heutigen Vormittag konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Polizeidirektion Landau