Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Landau (ots)

In der Nacht vom 05.02.2021 auf den 06.02.2021 beschmierten bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände sowie die Sporthalle am ehemaligen Gelände der Landesgartenschau. Mit Spraydosen beschmierten die Täter unter anderem Mülleimer, mehrere Begrenzungssteine des Parkplatzes und mehrere Banner des dort ansässigen Sportvereins. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei ca. 1000 Euro liegen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

