Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth- Autofahrt unter Alkoholeinwirkung

Wörth (ots)

Am 06.02.2021 führte gegen 21 Uhr eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Wörth eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle wurde ein 53-jähriger Autofahrer festgestellt. Er legte die erforderliche Fahrerlaubnis und die Fahrzeugpapiere vor. Am Fahrzeug waren keine Mängel, jedoch konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschien einbehalten, ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell