Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Blumenkübel

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum vom 31.01.2021 bis 06.02.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Blumenkübel von einer Terrasse eines Anwesens in der Weinstraße in Bad Bergzabern. Der Schaden beläuft sich über 80 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell