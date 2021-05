Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbekannte zerstören Mülleimer und verteilen Unrat über Parkplatz in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Mülleimer auf einem Parkplatz an der B210, Höhe Ottenburger Weg, und verteilten den Unrat über die Parkfläche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell