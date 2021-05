Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 01.05.2021, 10:15 Uhr - 2 Sachbeschädigungen, 1 Verkehrsdelikt, 1 Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen - Garagen mit Farbe besprüht

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche in Ellwangen in der Ohmstraße Garagen mit Farbe "verzieren" würden. Die eingesetzten Beamten konnten dort vier Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren antreffen und festhalten. Diese hatten, wie zuvor angezeigt, mehrere Garagen mit Farbe besprüht. Die Kinder wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die Höhe des angerichteten Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Schwäbisch Gmünd - Eier von Brücke geworfen

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter in der Buchstraße umwickelte Eier von einer Brücke auf die Fahrbahn. Ein dort fahrender 31 Jahre alter Fahrer eines Hyundais konnte einem Ei gerade noch ausweichen. Nur durch Glück kam es zu keinem Unfall. Die Polizei ermittelt derzeit noch, um die Täter ausfindig zu machen.

Aalen - Scheibe in Schule eingeworfen

Am Freitag gegen 21:10 Uhr warfen vermutlich Jugendliche die Scheibe der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Tiersteinschule im Hölderlinweg in Oberkochen ein. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr musste zur Absicherung der Wohnung alarmiert werden.

Ellwangen - Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 14:15 Uhr befuhr ein LKW-Lenker in Bopfingen-Härtsfeldhausen die Röhrbachstraße in Richtung Utzmemmingen. Vermutlich mit dem Heck touchiert der graue Mulden-LKW die Dachrinne eines Haus und verursacht ca. 1000 Euro Sachschaden. Im Anschluss fährt der LKW-Fahrer davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein dahinterfahrender PKW-Lenker soll den LKW-Fahrer noch mit Hupen auf den Unfall aufmerksam gemacht haben. Die Polizei in Ellwangen bittet Zeugen und den PKW-Fahrer sich unter der Telefonnummer 07961/930-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell