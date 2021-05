Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Leichtkraftrad ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.05.2021 um 18:50 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt in der Chemnitzer-Straße ein Leichtkraftrad auf. Das junge Erscheinungsbild des Fahrers und des Sozius erweckte die Aufmerksamkeit der Streifenwagenbesatzung und eine Verkehrskontrolle wurde durchgeführt. Hierbei konnte der 17-jährige Fahrer aus Haßloch keine gültige Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad vorweisen. Die Fahrt war an dieser Stelle für den Fahrer und seinen Mitfahrer beendet und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der jugendliche Fahrer, sowie der Halter müssen sich nun im Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis nach §21 StVG, bzw. dem Zulassen hierzu verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell