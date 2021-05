Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Leicht verletzter Radfahrer

Weisenheim am Sand (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr in Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall. Der 44-jährige Mann aus Weisenheim am Sand bog von der Straße am Bahnhof rechts in die Bahnhofstraße ab. Hierbei übersah er den 45-jährigen Radfahrer aus Bad Dürkheim. Zwischen dem PKW und dem Fahrrad kam es zu einem leichten seitlichen Anstoß. Ein Sturz konnte der Radfahrer verhindern, zog sich jedoch leichte Prellungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht vonnöten, der 45-Jährige fuhr im Anschluss noch nach Hause. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

