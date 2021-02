Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Recklinghausen: Einbruch in Lottoladen und Reifenhandel

Recklinghausen (ots)

Marl:

Auf der Kolpingstraße sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Lottoannahmestelle eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, gingen dann ins Gebäude und nahmen zahlreiche Zigarettenschachteln aus einem Regal mit. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter außerdem, den Tresor zu öffnen, was aber misslang. Die Polizei sucht unter Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Verdächtiges beobachtet haben.

Recklinghausen:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde bei einem Reifenhandel auf der Straße Am Stadion eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zuerst ein Tor zum Firmengelände auf und brachen dann in die Geschäftsräume ein. Erbeutet wurde eine noch nicht bekannte Anzahl an Reifen samt Felgen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

