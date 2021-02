Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Senior wird Opfer von Betrügern - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein über 80-jähriger Mann aus Marl ist am Mittwochnachmittag auf Betrüger hereingefallen. Gegen 15.10 Uhr bekam er Besuch von zwei angebelichen Mitarbeitern eines Telekommunikationsunternehmens. Die Männer gaben vor, dass Anschlüsse umgerüstet werden und sie ins Haus müssten, um die Leitungen zu messen bzw. zu prüfen. Der Senior ließ die Beiden daraufhin herein. Während einer der Männer den Senior bat, die Fernsehkanäle durchzuschalten, nutzte offenbar der andere die Zeit, um Münzen und Bargeld einzustecken. Anschließend gaben die Männer vor, noch in den Keller zu müssen, um ihre Arbeit fortzusetzen. Weil sie von dort nicht wiederkamen, wurde der Senior misstrauisch und bemerkte den Diebstahl. Die Täter waren inzwischen verschwunden. Sie werden wie folgt beschrieben: beide etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, normale Statur, schwarze Haare, bekleidet mit einer blauen (Arbeits-)Uniform, schwarzen Handschuhen und weißem Mund-Nasen-Schutz. Sie sprachen deutsch mit Akzent. Die Tatzeit kann auf etwa 15 Minuten eingegrenzt werden - von 15.10 bis 15.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die kurz vorher oder danach die Täter im Bereich der Emslandstraße gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Dieser Betrug ist leider kein Einzelfall. Die Täter sind in den meisten Fällen erfinderisch und wechseln ihre Maschen - auch situationsbedingt. Deshalb nochmal der Hinweis: Lassen Sie nur Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte beispielweise zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

