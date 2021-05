Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gullideckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Freinsheim (ots)

Im Laufe der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 2021 öffneten unbekannte Personen in der Martinstraße in Freinsheim einen Gulli. Glücklicherweise erkannte eine Autofahrerin gegen 02:00Uhr das Loch in der Straße, sicherte es ab und verständigte die Polizei. Durch die Beamten konnte der Deckel wieder eingesetzt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell