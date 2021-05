Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Verkehrsunfälle durch querende Wildtiere

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Freitag (14.05.2021) auf Samstag (15.05.2021) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. zu insgesamt drei bekannten Verkehrsunfällen mit Wildtierbeteiligung. Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh auf der B39 im Bereich NW-Geinsheim entstand an einem PKW ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Bei einem Wildunfall auf der L499 wurde ein PKW durch ein Reh derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste und ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstand. Zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Frischling kam es auf der B39 im Bereich Lambrecht. Hierbei kam es jedoch zu keinem Sachschaden. In zwei weiteren Fällen wurden verendete Frischlinge am Straßenrand gemeldet.

Die jeweils zuständigen Jagdpächter wurden verständigt.

Gerade in der aktuellen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Wildunfällen durch querende Wildtiere, eine vorausschauende und vorsichtige Fahrweise kann die Gefahr eines Zusammenstoßes verringern.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell