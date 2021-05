Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Kontrolle des Schwerverkehrs auf unsren Autobahnen

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Am 12.05.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf unseren Autobahnen Kontrollen des Schwerverkehrs durch. Die Beamten kontrollierten insgesamt sieben Lkw, wobei acht Verkehrsverstöße festgestellt wurden. In drei Fällen lag ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften vor. Die Lkw-Fahrer hatten gegen Tageslenkzeiten, gegen die Vorschriften der Bedienung des Kontrollgerätes verstoßen und ein Tageskontrollblatt nicht ordnungsgemäß ausgefüllt. Drei Mal wurden Lkw-Fahrer beim Telefonieren während der Fahrt festgestellt und zwei Lkw-Fahrer überholten trotz Überholverbot. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

