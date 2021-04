Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Kellerraum - Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schwetzingerstadt ein. Die Einbrecher drangen auf unbekannte Weise in das Anwesen in der Seckenheimer Straße ein und entwendeten aus einem der Kellerräume ein Pedelec samt Akkus und Ladegerät. Offenbar hatte der Einbrecher die Alarmanlage eines in dem Haus befindlichen Restaurants gegen 23.40 Uhr ausgelöst.

Das entwendete Pedelec wurde am nächsten Morgen in der Nähe des Hauseingangs vom Eigentümer wieder aufgefunden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

