Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 28-Jähriger fällt auf betrügerischen Uhrenverkäufer herein - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf einen betrügerischen Uhrenverkäufer fiel am Montagvormittag ein 28-jähriger Mann in Weinheim herein. Der 28-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit seinem Firmenfahrzeug in Weinheim unterwegs. Als er bei Rotlicht an der Ampel in der Freiburger Straße anhalten musste, wurde er von einem unbekannten Mann, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls an der Ampel stand, angesprochen. Er gab sich als Kunde dessen Betriebs aus und bat ihn, kurz anzuhalten. Im Schlehdornweg kam es schließlich zum Gespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 28-Jährige eine Uhr schenken wollte. Im weiteren Verlauf bat er zunächst um einen kleineren Bargeldbetrag, letztendlich kam es zum Verkauf mehrerer angeblich hochwertiger Uhren zum Preis von rund 600 Euro. Zu Hause bemerkte das 28-jährige Opfer schließlich, dass er offenbar einem Betrüger auf den Leim gegangen waren und er nur mehrere minderwertige Uhren erworben hatte.

Der Verkäufer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 45 bis 50 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Ca. 90 bis 100 kg schwer - Kurze dunkle Haare mit Geheimratsecken und hoher Stirn - Dreitage-Bart - Hatte gelbe, schlechte Zähne - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Sprach Deutsch mit leicht italienischem Akzent - Trug eine eckige Brille - War bekleidet mit dunkler Jeans und blauem Pullover - Trug dunkle Sneaker - War unterwegs mit einem weißen Fiat 500, neueres Modell, mit italienischen Kennzeichen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

