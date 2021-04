Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in der Mannheimer Innenstadt. Eine 40-jährige Frau war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In Höhe des Willy-Brandt-Platzes missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß beim Überqueren des Kaiserrings mit einer Straßenbahn zusammen, die bei Freifahrt-Signal vom Hauptbahnhof in Richtung Wasserturm fuhr. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An der Straßenbahn entstand Sachschaden, der Mercedes wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell