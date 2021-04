Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradkontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am Vormittag des 31.03.2021 wurde im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle am Parkplatz "Weinstraßenfenster" (L516) der Fahrradverkehr kontrolliert. Von insgesamt 20 kontrollierten Fahrrädern mussten 8 Radfahrer bzw. deren Räder durch die Beamten beanstandet werden. Unter den festgestellten Verstößen waren u.a. fehlende Klingeln oder Beleuchtungsmittel sowie in einem Fall die Beeinträchtigung des Gehörs durch Kopfhörer. Entsprechende Verwarnungen wurden ausgesprochen, zudem Mängelberichte zur Behebung der festgestellten Mängel ausgestellt.

