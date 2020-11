Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Diebe bestehlen Seniorin ++ versuchter Einbruch in Gartenhütte

Dillenburg

Wetzlar: Diebe bestehlen Seniorin

Eine 69-Jährige war am Donnerstag (05.11.2020) zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr in der Brückenstraße unterwegs. Ihre Handtasche lag in einem Ablagekorb ihres Rollators. In einem unbeobachteten Moment griff ein dreister Dieb offenbar in die Handtasche und stahl die Geldbörse, der aus Hüttenberg stammenden Seniorin. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Steindorf: versuchter Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Mittwoch (04.11.2020) und Donnerstag (05.11.2020) schlugen Unbekannte die Fensterscheibe einer Gartenhütte der Kleingartenanlage in der Straße "Kläranlage" ein. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise zu den Unbekannten, die in der Zeit von 18:00 Uhr bis 09:00 Uhr zuschlugen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

