Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach Paketdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.05.2021 gegen 20:29 Uhr ereignete sich in der Amalienstraße in 67434 Neustadt/Wstr. ein Diebstahl aus einem Briefkasten. Ein etwa 35- bis 40-jähriger Mann mit grün-brauner Arbeitskleidung nahm ein Amazon-Paket aus einem dortigen Briefkasten, öffnete das Paket und entnahm den Paketinhalt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Innenstadt. Der Inhalt des Paketes ist bisher nicht bekannt.

Zeugen die den flüchtenden Täter gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell