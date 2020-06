Polizei Bielefeld

POL-BI: 10 Kilometer Stau nach Unfall auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

FK / BAB 2, Richtungsfahrbahn Dortmund - zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und Veltheim - Am Freitag, 05.06.2020, um 12:33 Uhr, wechselte ein 54-jähriger Ukrainer mit seinem Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden PKW Audi, der durch den seitlichen Aufprall nach links in die Mittelleitplanke abgewiesen wurde. Durch die Kollision wurden der 73-jährige Hannoveraner Fahrer und seine Ehefrau leicht verletzt. Während der PKW-Fahrer nach ambulanter Versorgung an der Unfallstelle verbleiben konnte, wurde seine Ehefrau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und die Räumung des linken Fahrstreifens wurde die Richtungsfahrbahn kurzfristig gesperrt. Für die Unfallaufnahme sowie Bergung und Abschleppen der beiden Fahrzeuge wurde der rechte Fahrstreifen bis ca. 15:00 Uhr gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu 10 Kilometern.

