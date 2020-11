Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pkw-Einbrecher trieben ihr Unwesen - zwei Festnahmen am Montagmorgen

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Pkw-Einbrecher im gesamten Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben. Am frühen Montagmorgen, 16. November, kam es in Rotthausen zu zwei Festnahmen. Mehr als drei Dutzend Pkws haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 13. November, und Montagmorgen, 16. November, im gesamten Stadtgebiet aufgebrochen. Die Auto-Einbrecher erbeuteten unterschiedliche Gegenstände und hinterließen Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Ein Schwerpunkt lag in Bulmke-Hüllen. In vielen Fällen schlugen die Täter an den Fahrzeugen Dreiecksscheiben ein. In allen Fällen nimmt die Polizei Gelsenkirchen Hinweise unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Am frühen Montagmorgen, 16. November, wenige Minuten nach Mitternacht, alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Gelsenkirchener Polizei. Sie hatte an der Mechtenbergstraße Scheibenklirren gehört und sah anschließend zwei junge Männer, die sich in einen geparkten Pkw beugten und diesen durchwühlten. Zuvor hatten sie an dem Auto ein Dreiecksfenster eingeschlagen. Kurz darauf traten die Einbrecher die Flucht an. Mehrere Polizisten nahmen die Fahndung auf, hierbei kam auch ein Diensthund zum Einsatz. Beide Täter (18 und 19, beide aus Gelsenkirchen) wurden angetroffen und vorläufig festgenommen. Eine Festnahme erfolgte im Gleisbereich des Bahnhofs Rotthausen. Die Ermittlungen dauern an. Damit Sie nicht Opfer eines Auto-Einbrechers werden, rät die Gelsenkirchener Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug, Ihr Auto ist kein Tresor. In der Regel haben es die Auto-Einbrecher besonders auf Elektronikgeräte und Wertsachen wie Kleidung oder Handtaschen mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Schaffen Sie durch Ihr Verhalten keine Anreize und nehmen sämtliche Wertgegenstände aus dem Auto. Ein Verstecken ist sinnlos, da die Langfinger jedes Versteck kennen. Lassen Sie nie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel im Fahrzeug. Zum Pkw-Aufbruch könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Wenn die Möglichkeit besteht, stellen Sie Ihr Fahrzeug an gut ausgeleuchteten und belebten Parkplätzen ab. Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

