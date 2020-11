Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sechs Autos beschädigt - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Sechs Autos beschädigten Unbekannte in der Nacht von Samstag, 14. November, auf Sonntag, 15. November, in Buer. Die Täter rissen an den geparkten Pkw die Frontscheibenwischer ab oder verbogen diese. Die Fahrzeuge standen auf der Vinckestraße, der Nollenlinde und der Straße Im Duggenbusch. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

