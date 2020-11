POL-GE: Beleidigung von Politessen führt zu zwei Ingewahrsamnahmen

Polizei Gelsenkirchen

Am gestrigen Freitag gegen 14:50 Uhr beabsichtigten zwei Außendienstmitarbeiterinnen der Stadt Gelsenkirchen einen durch einen polnischen Staatsbürger verursachten Verkehrsverstoß zu ahnden. Sofort gingen der 27jährige Verursacher und sein 34jähriger, ebenfalls aus Polen stammender Begleiter erheblich aggressiv auf die Frauen zu, beleidigten sie, spuckten demonstrativ vor ihnen auf den Boden und versuchten so die Maßnahme der Politessen zu verhindern. Auch gegenüber der daraufhin unmittelbar hinzugezogenen Polizei verhielten sich die beiden Tatverdächtigen aggressiv, so dass sie letztlich in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden mussten. Da die Männer keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik nachweisen konnten, wurde zur Sicherung der gegen sie eingeleiteten Strafverfahren jeweils eine Sicherheitsleistung erhoben.

