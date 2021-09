Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Rollator - 86-jährige Seniorin schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall in der Deckerstraße ist eine 86 Jahre alte Frau am Donnerstagmittag (23.09.2021) schwer verletzt worden. Ein 66-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Renault in der Reichenhaller Straße in Richtung Deckerstraße unterwegs. Aufgrund einer Sperrung im Bereich der Einmündung zur Deckerstraße fuhr der 66-Jährige rückwärts und stieß dabei gegen die Seniorin, die mit ihrem Rollator die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte 86-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell