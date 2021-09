Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreister Trickdieb erbeutet Armband - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Trickdieb hat am Donnerstagvormittag (23.09.2021) an der Charlottenstraße das Armband einer 88 Jahre alten Frau gestohlen. Der Unbekannte sprach gegen 10.45 Uhr die Seniorin in gebrochenem Englisch auf der Straße an und bat sie um die Erklärung eines von ihm mitgebrachten Prospekts. Als sich die 88-Jährige das Prospekt genauer ansah, gelang es dem Täter unbemerkt das Goldarmband im Wert von mehreren Tausend Euro vom Handgelenk zu stehlen. Unter einem Vorwand entfernte er sich dann in Richtung der Haltestelle Charlottenplatz. Der Täter war etwa Mitte 30 und 175 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte einen dunklen Vollbart sowie dunkles kurzes Haar. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

