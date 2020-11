Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

NortheimNortheim (ots)

Northeim (Se) Sonntag, 01.11.2020, 05.25 Uhr 37154 Northeim, Göttinger Straße Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte ein 36-jähriger Fahrzeugführer seinen montenegrinischen Führerschein vor. Da der 36-Jährige bereits seit knapp einem Jahr in Northeim wohnt, hatte sein Führerschein in Deutschland seine Gültigkeit verloren. Er hätte seinen Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

