Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Überprüfung der CORONA-Verordnung im Stadtgebiet

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.10.2020, 16:00; - 31.10.2020, 03:00 Uhr

Am Freitag, den 30.10.2020, führte das Polizeikommissariat Einbeck diverse Kontrollen im Stadtgebiet, bezüglich der CORONA-Verordnung durch. Diese erstreckten sich bis in die Nachtzeit. Überprüft wurde das öffentliche Geschehen im Innenstadtbereich sowie das Gaststättengewerbe. Erfreulicherweise konnten an allen überprüften Örtlichkeiten keinerlei Verstöße gegen die Verordnung festgestellt werden. In einem Gaststättenbetrieb in der Benser Straße wurde lediglich nach Mitternacht eine Feierlichkeit festgestellt, die dem Feiertagsgesetz entgegensteht. Die Personen hatten nicht an den Reformationstag gedacht und sofort nach Aufforderung durch die Polizei ihre Feierlichkeit eingestellt. Die Maßnahmen zum Schutz vor Corona waren aber auch hier beachtet worden.

