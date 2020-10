Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Corona-Kontrollen in Uslar ohne Vorkommnisse

UslarUslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitag, 30.10.20, führten Beamte der Polizei Uslar im Bereich der Stadt Uslar mehrere Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Corona-Richtlinien durch. Schwerpunkte wurden an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel, an denen Maskenpflicht gilt, und in der Innenstadt gesetzt.

Die Kontrollen verliefen ohne Feststellungen von Verstößen.

