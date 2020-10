Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkenden Pkw gestreift

UslarUslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitag, 30.10.20, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Lage mit seinem Kleintransporter die Bollertstraße in Volpriehausen in Richtung Gierswalde. Im Vorbeifahren streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter eines 32-jährigen aus Trendelburg.

Es wurden beide Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 630 EUR.

Der Unfallverursacher wurde mündlich verwarnt.

