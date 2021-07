Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Gökerstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag ereignete sich im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr in der Gökerstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermaktes im Bereich der Hegelstraße eine Unfallflucht, bei der ein unbekannter Versucher einen parkenden schwarzen PKW BMW an der Fahrertür beschädigte. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell