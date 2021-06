Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: unter Drogeneinfluss Unfall verursacht ++ Parkplatzrempler ++ betrunken hinters Steuer gesetzt ++ Unbekannte sprühen Hakenkreuz

Dillenburg (ots)

Dillenburg- unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ein 35-Jähriger fuhr am Montagabend (14.06.2021), um 17:33 Uhr, auf der Kasseler Straße (B253) in Richtung der Bundesstraße 277 nach Dillenburg. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 277 verlor der Mann die Kontrolle über seinen blauen Ford Focus und krachte in die Mittelleitplanke. Der Ford-Fahrer, der offenbar nicht angegurtet war, verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den aus Polen stammenden Mann in ein Krankenhaus. Den Polizisten ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 0,2 Promille. Ein Drogenvortest wies den Konsum von Amphetamin nach. Für den 35-Jährigen folgte eine Blutentnahme. Seinen polnischen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Focus hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 7.000 Euro.

Mittenaar-Offenbach: Parkplatzrempler

Rund 500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen VW-Beetle kosten, den ein Unbekannter am Montagmorgen (14.06.2021) hinterließ. Der Beetle parkte zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz im Plantanenweg. Offenbar beim Ein- oder Ausparkten touchierte der Unfallfahrer den VW und flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzten.

Greifenstein-Beilstein: Mercedes Sprinter kracht in Mauer

Heute Morgen (16.06.2021), um 06:25 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße 3282 von Beilstein in Richtung Driedorf. In einer Kurve verlor der aus einem Weilmünsterer Ortsteil stammende Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der weiße Sprinter kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer in Höhe der Straße "Zur Schmalburg". Der weiße Sprinter wurde erheblich beschädigt. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtunfallschaden wird mit 8.230 Euro beziffert.

Wetzlar-Hermannstein - betrunken hinters Steuer gesetzt

In der Burgstraße kontrollierten Wetzlarer Polizisten am Dienstagabend (15.06.2021), um 19:04 Uhr einen 35-jährigen VW-Fahrer. Aus dem weißen T7 drang den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholwert zeigte 2,58 Promille. Der aus Kroatien stammende Mann musste mit zur Wetzlarer Wache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt dem 35-Jährigen Blut. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu.

Wetzlar-Niedergirmes: Unbekannte sprühen Hakenkreuz

Zwischen 17:45 Uhr und 22:40 Uhr schmierten Unbekannte am Sonntag (13.06.2021) einen rund 286 cm x 348 cm großen Schriftzug auf den Fahrbahnbelag der Dammstraße. Die Vandalen sprühten die Worte "Merkel", "Spahn" und ein Hakenkreuz auf die Straße, sowie auf den parallel verlaufenden Radweg zwischen einem Einkaufsmarkt und einem Getränkehandel. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wem sind verdächtige Personen im Bereich der Dammstraße und näheren Umgebung aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell