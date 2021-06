Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, 01.06.2021, ereignete sich zwischen 08:00 - 09:00 Uhr auf dem Parkplatz "Am Markt" in Idar eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein gegenüber dem Hörgeräteakustiker geparkter PKW der Marke Peugeot durch einen bislang unbekannten Täter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Hierdurch wurde das Heck des PKWs beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell